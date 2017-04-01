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В Тюмени продолжается капитальный ремонт хрущевок

14:02 01 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати

В многоквартирном доме, расположенном в Тюмени по ул. Харьковская, 54 проводится капитальный ремонт. Здесь меняют  внутридомовые инженерные системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, устанавливают теплоузел, сообщает пресс-служба администрации города.

Дом, построенный в начале 70-х, ни разу основательно не ремонтировался. Старые трубы, как признаются коммунальщики, можно показывать в музее.  Сейчас подрядная организация демонтирует старый чугунный трубопровод, чтобы протянуть новый из полипропиленовых труб и заменить поквартирные стояки системы канализации.  Пока все работы по замене внутридомовых систем ведутся без отключения. Летом сделают переключение  за считанные часы.

Самый большой объем работ выполняется по замене системы теплоснабжения многоквартирного дома, рассказал главный инженер подрядной организации "Шиндан" Александр Чурилин.

"Теплоузел – это сердце дома, поэтому вся система изменит его жизнь в лучшую сторону. Сейчас мы ведем работы с собственниками, чтобы организовать работу по замене стояков канализации, водо-, теплоснабжения как в квартирах, так  и в местах общего пользования. Когда капитальный ремонт будет закончен,  подвал приведут в порядок", - отметил он.     

Ранее в доме по улице Харьковской заменили крышу и систему электроснабжения. Обновили электропроводку, электрощиты, поставили шкафы с новыми водораспределительными устройствами. 

Напомним, в краткосрочный план капитального ремонта на 2015 – 2017 годы попали 454 многоквартирных дома . Информация по реализации программ отражается на портале "Тюмень – наш дом", жители могут с помощью отправки сообщений информировать о недочетах в проведении ремонта и тем самым помогать вести контроль за его организацией.

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