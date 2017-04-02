Онлайн-конкурс "Читаем тюменское!" стартовал в регионе

litcult.ru

Тюменские библиотеки инициировали онлайн-конкурс "Читаем тюменское!". Чтобы стать победителем, достаточно зайти на сайт Централизованной городской библиотечной системы и ответить на занимательные вопросы.

Конкурс будет состоять из семи тематических тестов по десять вопросов по самым разным направлениям. Сейчас на сайте "Электронная библиотека тюменского писателя" появились десять вопросов, посвященные природе в произведениях тюменских писателей. Ответив правильно на 8-10 вопросов, посетитель может оставить свои данные для подведения итогов конкурса, сообщает "Вслyх.рy".

Итоги подведут в конце 2017 года. Самые активные участники, ответившие правильно на пять и более тестов, получат от библиотеки памятные призы и почетные грамоты. Не останутся без внимания даже те, кто ответят правильно хотя бы на одно задание.