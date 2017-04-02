Семеноводство – наиболее перспективное направление тюменского агропрома, считают эксперты

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменские аграрии увеличили производство семян в четыре раза. В Ишимском районе прошло совещание с руководителями и специалистами семеноводческих хозяйств региона. Пленарное заседание открыл заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

Он считает, что необходимо развивать потенциал местных сельхозтоваропроизводителей: увеличить производство и продажу семян не только внутри региона, но и далеко за его пределами.

"Спрос на тюменские семена высок. Только за последние три года объем их реализации вырос с 5 до 19 тысяч тонн в год. Опыт региона в части обеспечения высококачественными семенами, как собственных нужд, так и потребностей соседних областей оценен министерством сельского хозяйства РФ. По итогам прошлого года, показатель высева кондиционных семян в регионе составил 99,7 %", - отметил он.

Кроме того, начальник управления по растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности департамента АПК Леонид Бакшеев напомнил, что губернатор Тюменской области Владимир Якушев поручил найти направление отрасли растениеводства, которое повысит его экономическую и технологическую эффективность. Такой сферой может стать семеноводство, пишет "Тюмeнская облaсть сегoдня".