Более двух тысяч тюменских семей улучшат жилищные условия

Фото ИА "Тюменская линия"

22 тысячи тюменских семей стали новоселами благодаря социальным программам, реализующимся в регионе с 2012. Свыше трех тысяч семей при поддержке государства получили и приобрели новые квартиры в 2016 году, сообщает Главное управление строительства Тюменской области .

Основным приоритетом в жилищной политике региона в 2016 году являлось переселение граждан из аварийного жилья. Это позволило Тюменской области стать одним из лидеров выполнения программы по ликвидации аварийного жилищного фонда, завершив ее реализацию на восемь месяцев установленного срока. Всего расселено 147,13 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В новые комфортные дома и квартиры переехали более 10 тысяч граждан.

Продолжится реализация жилищных программ и в 2017 году. Предполагается, что за их счет до окончания года улучшат жилищные условия более двух тысяч семей: молодые семьи, работники бюджетной сферы, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной Войны.