up

2.04.2017 воскресенье

EUR 59.8107

USD 55.9606

В Тюмени -1..-3 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Более двух тысяч тюменских семей улучшат жилищные условия

08:23 02 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

22 тысячи тюменских семей стали новоселами благодаря социальным программам, реализующимся в регионе с 2012. Свыше трех тысяч семей при поддержке государства получили и приобрели новые квартиры в 2016 году, сообщает Главное управление строительства Тюменской области . 

Основным приоритетом в жилищной политике региона в 2016 году являлось переселение граждан из аварийного жилья. Это позволило Тюменской области стать одним из лидеров выполнения программы по ликвидации аварийного жилищного фонда, завершив ее реализацию на восемь месяцев установленного срока. Всего расселено 147,13 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В новые комфортные дома и квартиры переехали более 10 тысяч граждан.

Продолжится реализация жилищных программ и в 2017 году. Предполагается, что за их счет до окончания года улучшат жилищные условия более двух тысяч семей: молодые семьи, работники бюджетной сферы, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной Войны.

Последние новости

14:02 На Колыме четыре человека погибли, провалившись на машине под лед
13:34 Владимир Якушев: система адаптации юниоров во взрослом спорте работает в регионе
13:04 Тюменцы почтили память погибших в авиакатастрофе самолета ATR-72
13:02 Портал "Тюмень-наш дом" - отличный инструмент для решения насущных проблем, считают тюменцы
12:49 Владимир Якушев: тренерский штаб СБР будет сформирован до 5 апреля
12:30 Более 250 человек погибли при сходе селевого потока в Колумбии
11:39 SpaceX попытается в ходе испытаний вернуть ступень сверхтяжелой ракеты
11:16 Шестьдесят человек досрочно сдали ЕГЭ по химии и истории
10:13 Музей Тобольского пехотного полка откроет "Аванпост"
10:01 ЯНАО занимает второе место по здравоохранению среди арктических регионов
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: система адаптации юниоров во взрослом спорте работает в регионе

Владимир Якушев: тренерский штаб СБР будет сформирован до 5 апреля

Владимир Якушев: ЗапСибНефтехим важен для России

Политика

Большинство россиян одобрили работу Владимира Путина на посту президента

Депутат Госдумы поможет жителям Нижней Тавды в жилищном вопросе

Тюменцы получают помощь в приемной президента

Экономика

Семеноводство – наиболее перспективное направление тюменского агропрома, считают эксперты

Молодь стерляди может поселиться в Туре и Тоболе

На территории "ЗапСибНефтехима" могли бы разместиться 87 пирамид Хеопса

Общество

Тюменцы почтили память погибших в авиакатастрофе самолета ATR-72

Портал "Тюмень-наш дом" - отличный инструмент для решения насущных проблем, считают тюменцы

SpaceX попытается в ходе испытаний вернуть ступень сверхтяжелой ракеты

Спорт

Тюменские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на чемпионате России по биатлону

Сильнейшие скалолазы России посоревнуются в Тюмени

Тюменская биатлонистка Ирина Услугина - серебряный призер чемпионата России

Происшествия

На Колыме четыре человека погибли, провалившись на машине под лед

Более 250 человек погибли при сходе селевого потока в Колумбии

Росгвардия пресекла деятельность трех ОПГ, занимавшихся хищением нефти в Югре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+