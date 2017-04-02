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Тюменских малышей приглашают в футбольную секцию

09:16 02 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Новый филиал детской футбольной школы "Юниор" открылся в Тюмени. Как рассказал главный тренер футбольной школы Сергей Ивашов, занятия будут проводиться для детей от трех лет.

"В программе обучения детской футбольной школы "Юниор" большое внимание уделено формированию личных качеств ребенка: трудолюбию, ответственности, самостоятельности. Дети учатся проявлять усердие и дисциплину, верить в себя и свои силы, добиваться успеха и на поле, и в жизни", - пояснил он.

Методика обучения в школе была разработана доцентом питерского университета физической культуры и спорта им. Лесгафта Сергеем Герасимцом и заслуженным тренером России Владимиром Гречишкиным, которые использовали опыт испанских и немецких коллег.

Записаться на пробное занятие для всех желающих можно по телефону 8-922-482-67-37.

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