Музей Тобольского пехотного полка откроет "Аванпост"

Фото центра допризывной подготовки и патриотического воспитания “Аванпост”

Курсанты и сотрудники регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" готовятся к открытию музея. Он будет посвящен истории Тобольского пехотного полка. Открытие должно состояться в апреле.

За более чем 20 лет в учреждении провели большую работу по восстановлению истории Тобольского полка. Ребята совершили несколько экспедиций в места, где полк воевал.

Тобольский пехотный полк за двести лет существования принял участие в десятках военных событий, три раза полностью менял состав и был распущен в 1918 году. Спустя сто лет в региональном центре "Аванпост" восстанавливают многолетнюю историю полка, собирая все, что связано с тобольским подразделением.

Директор центра допризывной подготовки "Аванпост" Николай Савченко считает, что миссия проекта — сохранение памяти о героических страницах истории нашего государства на примере воинов 38-го Тобольского полка.

Сегодня в фонде учебного центра есть ряд экспонатов, связанных с существованием тобольского полка. Форму разных годов, копии боевого оружия, исследовательские материалы и предметы быта сотрудники учреждения покажут тюменцам.

Одна из главных реликвий — копия боевого знамени. По заявлению сотрудников учреждения, оригинала боевого знамени образца 1797 года не сохранилось. Сегодня военные ищут знамя, которое было вручено полку на 200-летие. По имеющейся информации, сейчас оно находится в частных коллекциях во Франции, но пока никому не удалось его обнаружить, пишет ""Вслyх.рy". .

Кроме возвращения исторического боевого знамени, "Аванпост" надеется, что название "Тобольский 38-й пехотный полк" будет присвоено действующему за Уралом воинскому соединению. Это станет прецедентом: ровно через 100 лет расформированный полк снова начнет жить.