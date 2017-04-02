Портал "Тюмень-наш дом" - отличный инструмент для решения насущных проблем, считают тюменцы

tyumen.er.ru

266 проблем тюменцы решили, обратившись на портал "Тюмень – наш дом". Практически все вопросы отрабатываются в течение 8 рабочих дней, сообщает пресс-служба администрации города.

Оперативно решаются проблемы, связанные с текущим содержанием дорог, такие, как ликвидация наледи на тротуарах вдоль автомобильных дорог. Например, наледь на тротуаре и в зоне пешеходного перехода в районе дома № 4 по ул. Малыгина была ликвидирована в течение двух дней, устранено подтопление тротуара в результате таяния снега по адресу: пр. Заречный, 12.

Пользователи могут оставить на портале благодарность или оценить работу ответственных ведомств по пятибалльной шкале. Максимальными баллами уже отмечены решенные проблемы по уборке мусора с территории общего пользования по ул. Николая Ростовцева, 18, уборке спиленных веток с дворовой территории дома № 57 по ул. Мира, ликвидации несанкционированных надписей по адресам: ул. Широтная, 156, Николая Ростовцева, 10 и 18.

Вместе с тем, именно удобство и прозрачность системы портала позволяет порой выявлять недостаточную результативность в работе над указанными в обращениях проблемами, уход от их решения по существу. Так, к управляющим организациям ООО "УютСервисБыт", ООО "Жилфонд" и ООО "СервисУют" неоднократно применяются меры административного реагирования за нарушения, связанные с текущим содержанием жилого фонда, после чего они принимают меры и устраняют замечания, сообщенные жителями.