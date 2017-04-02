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Представители международного фестиваля вошли в Общественную палату региона

14:23 02 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
zeroplusff.ru

Директор международного фестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн и исполнительный директор фестиваля Ирина Егорова стали членами Общественной палаты Тюменской области, сообщили в оргкомитете "Ноль Плюс".

"Избрание в Общественную палату — это возможность для нас поделиться своим опытом и идеями о популяризации общечеловеческих ценностей через образовательные, просветительские и культурные проекты как регионального, так и международного уровней. Работа здесь требует объединения усилий всех членов для блага общества, а это более трудоемкий процесс в контексте достижения социально значимых результатов и продуктивных взаимодействий НКО, власти и бизнеса. Мы понимаем, что в Общественной палате собираются люди, небезразличные к тому, как развивается и к чему идет общество", - рассказал Николай Данн.

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" является проектом одноименной программы, в рамках которой формируется фильмофонд познавательных фильмов, предоставляемых учителям российских школ для воспитательно-образовательной работы по согласованию с правообладателями. Для этих целей создано специальное мобильное приложение "Ноль Плюс", которое можно скачать в AppStore и GooglePlay. Сейчас разрабатывается целая платформа с онлайн-кинотеатром для родителей и каталогом фильмов для учителей, пишет "Вслyх.рy".

За 2015-2016 годы программа "Ноль Плюс" была представлена на ряде площадок, круглых столов и фестивалей детской и семейной направленности, на пленарном заседании Общественной палаты РФ, федеральных форумах активных граждан "Сообщество", федеральных молодежных форумах "УТРО", "Таврида", международной конференции в ООН, отмечают организаторы.

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