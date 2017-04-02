Сотрудники Стеклотеха повышают квалификацию, не отрываясь от производства

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Завод "Стеклотех" делает ставку на подготовку и переподготовку своих специалистов. Благодаря сотрудничеству с тюменским лесотехникумом 30 человек получают среднее профессиональное образование, а также повышают свою квалификацию на базе предприятия.

"У нас очень специфическая программа обучения, ведь стекольное дело востребовано только на нашем производстве. Поэтому и программу обучения можно назвать единственной в своем роде. Мы уже не первый год сотрудничаем с лесотехникумом и уже успели убедиться в профессионализме его преподавателей", - отметила генеральный директор завода "Стеклотех" Елена Острягина.

В этом же году при поддержке правительства Тюменской области и при содействии центра занятости населения Тюмени и Тюменского района на базе Учебно-курсового комбината "Тюменнефтекомплектгазстроя" еще около 50 работников "Стеклотеха" получат вторую профессию.

По словам Елены Острягиной, это опережающее обучение.

"Например, слесарь получит квалификацию газоэлектросварщика, стекловар - стропальщика. Благодаря именно таким программам практика приглашения иногородних специалистов, которая была распространена с начала работы завода, сейчас сошла на нет. Сегодня у нас таких всего девять таких сотрудников из пятисот", - подытожила она.