ООН напомнит тюменцам о соблюдении скоростного режима

Фото ИА "Тюменская линия"

Подготовка к проведению четвертой глобальной недели безопасности дорожного движения ООН началась в Тюменской области. Девиз недели – "Сохрани жизнь! #CбавьСкорость", сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Мировое сообщество призывает каждого внести свой вклад в общее дело сохранения жизни и здоровья людей на дорогах и присоединиться к мероприятиям недели. В Тюменской области они организованы в рамках государственной региональной программы "Повышение безопасности дорожного движения". Все мероприятия пройдут под эгидой органов исполнительной власти, общественных организаций и объединений.

Госавтоинспекция планирует задействовать в мероприятиях глобальной недели дорожной безопасности как можно больше молодежи, студентов и школьников. Участникам дорожного движения будут вручены открытки и памятки с призывами ответственного участия в дорожном движении. Школьники и студенты получат значки и световозвращатели.

Глобальная неделя дорожной безопасности ООН пройдет с 8 по 14 мая.