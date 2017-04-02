Тюменских пенсионеров научат справляться со стрессом

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Курсы для пенсионеров открылись в Университете третьего возраста. На факультете психологии их обучат выходу из стрессовых ситуаций. Как сообщили в пресс-службе областного геронтологического центра, темы для изучения преподаватели планируют согласовывать со слушателями, исходя из их интересов. Обучение также будет включать и практические занятия.

"Читать лекции будут преподаватели ТюмГУ - профессионалы своего дела. После первого занятия все слушатели - а их около 100 - были в восторге. Будут затрагивать житейские темы, которые необходимы не только пожилым людям - работа со стрессом, выходы из стрессовых ситуаций, межличностные конфликты. Мышление, память, внимание. На первом занятии была тема обиды", - рассказала психолог областного геронтологического центра Ирина Данилевская.

Отдельный блок лекций будет посвящен взаимоотношениям в семье. Кроме практических и семинарских занятий пенсионеры получат возможность общаться с единомышленниками. Как пишет "Вслyх.рy", занятия продлятся до конца мая, затем перед летними каникулами всем прошедшим обучение выдадут сертификаты.