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Апрель начался с двойной трагедии под Тюменью

10:16 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на 5 км Велижанского тракта в окрестностях Тюмени.

По предварительной версии, "Дэу Нексия" при обгоне выехала на встречную полосу и столкнулся с МАЗом, от удара грузовик опрокинулся в кювет. 28-летний водитель и 30-летняя пассажирка легковушки, жители Тюмени, скончались на месте аварии. Спасатели извлекли тела погибших из искореженной машины.

Водитель грузовика, 30-летний тюменец, получил переломы ребер, повреждение колена и ушиб грудной клетки. Обстоятельства случившегося выясняются.

В восьмом часу вечера сутки ранее "Лада" 10 модели и "Исудзу" столкнулись на 156 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в условиях сильного снегопада. Предварительно, "Ладу" развернуло на дороге, она выехала на встречную полосу. Водитель "Исудзу" избежать удара не смог. 29-летний водитель "Лады", житель Тобольска, скончался на месте ДТП. 31-летний водитель иномарки получил перелом руки, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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