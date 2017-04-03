4 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут в ТюмГМА (ул. Одесская, 52, зал дистанционных технологий) начнется работа секции "Северная параллель в формировании здорового образа жизни: Тюмень - Якутск" в рамках Недели молодежной науки.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Итоги работы нефтедобывающего комплекса Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в малом зале администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется заседание комиссии по топонимике.

В Тюмени в 14 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, международный конгресс-холл) начнется открытие Всероссийского научного форума с международным участием "Неделя молодежной науки".

В Тюмени в 14 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется презентация книги Александра Фатеева "Мы - цепь времен".

В Тюмени в 15 часов в малом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, пятый этаж) начнется заседание комитета областной думы по социальной политике.

В Тюмени в 17 часов начнется круглый стол по безопасности дорожного движения в Калининском административном округе.

Этот день в истории:

1147 - впервые в летописи упоминается о Москве.

1500 - португальский мореплаватель Педру Кабрал открыл Бразилию, приняв ее за остров.

1753 - указом императрицы Елизаветы Петровны в России отменяется смертная казнь.

1785 - английский изобретатель Эдмунт Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом.

1850 - Лос-Анджелес получил статус города.

1949 - США, Канада и десять стран Западной Европы подписали акт о создании Организации Североатлантического договора. Так появилось НАТО (North Atlantic Treaty Organization).

1972 - Москва отказала в визе шведским представителям для вручения Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну.

1984 - состоялась передача в административное подчинение Ленинского райсовета народных депутатов Тюмени деревни Ожогина и поселка Суходольского Московского сельского совета Тюменского района.

1984 - состоялась передача в административное подчинение Центрального района Тюмени Березняковского сельского Совета и рабочего поселка Мелиораторов Тюменского района, в административное подчинение Калининского района Тюмени - Матмасовского сельского совета, Рощинского сельского совета и поселка Тараскуль Червишевского сельского совета.

1998 - в ЮАР соорудили шоколадное пасхальное яйцо высотой 7,65 м и весом 4,068 кг.