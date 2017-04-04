5 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени продолжается Всероссийский научный форум с международным участием "Неделя молодежной науки".

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям облдумы.

В Тюмени в 10 и 12 часов в театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется премьера спектакля "Детство, опаленное войной".

В Тюмени в 11 часов в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется Кубок России по биатлону (шестой этап сезона 2016-2017 гг.).

В Тюмени в 15 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется круглый стол "Развитие казачества в Тюменской области: проблемы и перспективы".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, второй этаж) начнется открытие выставки "Земля Нестерова".

В Тюмени в 15 часов в большом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 52) начнется награждение победителей олимпиады "Лучшие по праву" среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций региона.

В Тюмени в 16 часов в ТюмГУ (ул. Семакова, 8а, белый зал) начнется мастер-класс для молодых журналистов "Как писать про культурные точки?" в рамках проекта "Медиаполигон: Тюмень-24".

В Тюмени в 18 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165) начнется круглый стол "Человек будущего: бизнес и СМИ" в рамках проекта "Медиаполигон: Тюмень-24" .

В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется спектакль "Анна Франк".

В Тюмени в 21 час в коворкинг-центре "Медиаполис" (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется открытая лекция "Современные медиа и мультимедийность" в рамках проекта "Медиаполигон: Тюмень-24".

В Тобольске в 19 часов в драматическом театре им. Петра Ершова (4 мкрн, 66) начнется программа "О, Русь, малиновое поле!".

Этот день в истории:

1242 - Александр Невский разгромил немецких рыцарей на Чудском озере.

1753 - основан Британский музей.

1859 - Чарльз Дарвин отослал первые три главы "Происхождения видов" своему издателю.

1874 - в Вене прошла премьера оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь".

1876 - в Париже русский электротехник Павел Яблочков получил патент на "электрическую свечу".

1887 - умер художник Иван Крамской, основатель "Товарищества передвижников", один из основателей реалистического направления в русской живописи.

1910 - во Франции запрещены поцелуи на железной дороге.

1933 - Международный суд в Гааге признал Гренландию принадлежащей Дании.

1941 - СССР и Югославия подписали договор о дружбе и ненападении.

1943 - в составе Красной армии начала боевой путь эскадрилья французских летчиков "Нормандия".

1955 - Уинстон Черчилль ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

1961 - президент США Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы.

1970 - По решению руководства СССР останки Адольфа Гитлера и Евы Браун эксгумированы и уничтожены в 11 км от Магдебурга путем кремации.

1971 - "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи — Rolling Stone Records. Знаменитым стал торговый знак фирмы — высунутый язык.

1977 - начат выпуск знаменитого внедорожника ВАЗ-2121 "Нива".

1980 - СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск.

1986 - взрыв на дискотеке La Belle (Западный Берлин), инициированный руководством Ливии. От мощной бомбы три человека — два солдата армии США и девушка из Турции — погибли на месте, более 250 человек получили ранения.

1991 - Верховный Совет РСФСР предоставил Борису Ельцину чрезвычайные полномочия.

1991 - в Кубинке была сформирована одна из известных авиационных групп высшего пилотажа "Русские Витязи".

1992 - Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии.

1993 - учреждение нефтяной компании "Лукойл".