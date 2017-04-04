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В Тобольске в аварии с "Мерседесом" пострадали пять человек

10:38 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

12 человек получили травмы в пяти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 3 апреля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, пять человек пострадали в столкновении автомобилей "Мерседес Бенц" и "Хендэ Елантра" на пересечении улицы Юдина и проспекта Энергетиков в Тобольске. По предварительным данным, спровоцировал аварию, превысив безопасную скорость и потеряв контроль над движением, 22-летний водитель "Мерседеса". В результате происшествия он получил травму головы, перелом таза у 42-летней пассажирки его автомобиля. 29-летний водитель и пассажиры "Хендэ", 49-летний и 48-летний мужчины, получили ушибы.

На 53-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково въехал в металлическое ограждение и перевернулся автомобиль "Лада Ларгус". По предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля из Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. Водитель "Лады" получил перелом грудины и травму позвоночника, травма головы у 62-летней пассажирки, супруги водителя.

В областном центре на улице Республики у пересечения с улицей Профсоюзной, водитель автомобиля "Мерседес" при перестроении создал помеху автобусу маршрута №1. Водитель автобуса применил экстренное торможение. 54-летняя пассажирка в салоне автобуса упала и получила травмы головы, колена и кисти руки.

        

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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