Главный музей Ямала представит выставку об Александре Невском

Фото ИА "Север-Пресс"

Экспозиция "За труды и Отечество" из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга начнет работу в Салехарде в Музейно-выставочном комплексе им. Ивана Шемановского 7 апреля.

Как сообщила ИА "Север-Пресс" заведующая информационно-аналитического отдела окружного музея Наталья Миракова, экспозиция продолжает многолетний проект музея "Навстречу Победе" и посвящена памяти выдающейся личности в истории России - полководца времен Киевской Руси и святого Русской православной церкви Александра Невского. Выставка расскажет об истории появления государственной награды - ордена Святого Благоверного князя Александра Невского и ее значении в годы Великой Отечественной войны, о том, как образ средневекового русского князя позволял поднимать дух воинов Красной Армии.

В экспозиции представили уникальные экспонаты - комплекс боевого снаряжения и вооружения древнерусского воина и его коня, найденный в 1959 году экспедицией во время археологических раскопок города Изяславля - одного из крупных центров Галицко-Волынской Руси. Посетители увидят подлинную кольчугу древнерусского воина VIII века, вышитую шелком и золотыми нитями копию фрески Василия Васнецова во Владимирском соборе в Киеве с изображением Святого князя Александра Невского, автолитографию "Ледовое побоище" художника Валентина Серова, памятные медали и многое другое. Увековечена память об Александре Невском и в Салехарде, в Парке Победы находится памятник и часовня.

5 апреля исполняется 775 лет со дня одного из самых значительных для отечественной истории сражений. В этот день в 1242 году произошло Ледовое побоище - битва на Чудском озере - между новгородцами под предводительством Александра Невского и рыцарями Тевтонского ордена в союзе с рыцарями Ордена меченосцев на льду Чудского озера. Битва положила предел продвижению немецкого рыцарства на Восток.