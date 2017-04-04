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Два проекта Тюменской области вошли в шорт-лист конкурса "Диво России 2017" в УФО

18:09 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Два проекта Тюменской области вошли в шорт-лист финала IV фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций "Диво России 2017" по Уральскому федеральному округу.

В 2017 году для участия в конкурсе было подано более 500 заявок. 

По итогам оценок жюри в финал вошли видеоролик "Город Тобольск" в номинации "Презентация территорий" и видеоролик "Краски лета" в номинации "Объекты детского и юношеского туризма и отдыха", сообщают организаторы. 

Итоги конкурса подведут 20-21 апреля в Челябинске в рамках специализированной туристской выставки "Отдых".

Фестиваль "Диво России" проводится для развития внутреннего и въездного туризма в России, а также повышения интереса к путешествиям по России. Одной из главных задач конкурса является выявление уникальных, необычных и удивительных мест, объектов и событий на территории страны. 

Теги: УФО , конкурс , отдых , туризм

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