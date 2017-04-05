6 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени продолжается Всероссийский научный форум с международным участием "Неделя молодежной науки".

В Тюмени в 8 часов 30 минут начнется выездное заседание комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы "Электронная Тюменская область". Отъезд от ул. Республики, 52.

В Тюмени в 9 часов 45 минут на ул. Амурской, 150 начнется пресс-тур "Современные формы и методы работы с семьей и детьми. Служба инспекторов по охране детства".

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, к. 3) начнется ярмарка вакансий в сфере общественного питания.

В Тюмени в 10 часов в большом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется совещание "О контрольно-надзорной деятельности Северо-Уральского управления Ростехнадзора в условиях реформирования контрольно-надзорных органов".

В Тюмени в 10 часов начнется открытие линий по производству двухслойных гофрированных труб на трубном заводе "Сибгазаппарат" группы "Полипластик".

В Тюмени в 11 часов в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется итоговая пресс-конференция проекта "Медиаполигон: Тюмень-24".

В Тюмени в 14 часов в в малом зале Тюменской областной думы (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытая городская лекция для молодых журналистов "Как писать про научные точки?" в рамках проекта "Медииаполигон: Тюмень-24".

В Тюмени в 15 часов на ул. Советской, 61 (третий этаж, конференц-зал) начнется заседание комиссии по правозащитной деятельности Общественной палаты Тюменской области.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытая городская лекция для молодых журналистов "Как написать материал, чтобы он попал в федеральное издание" в рамках проекта "Медииаполигон: Тюмень-24".

В Тобольске в 12 часов в СК "Центральный" (4 мкр., 87) начнется ХХ спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области по баскетболу.

В Тобольске в 18 часов в Центре сибирско-татарской культуры (ул. Ершова, 30) начнется концерт фольклорного ансамбля "Айланыс".

В Тобольске в ДК "Синтез" (6 мкр., стр. 52) состоится XX фестиваль детского и юношеского творчества "Золотые купола".

Этот день в истории:

1748 - обнаружены руины Помпеи (Италия).

1818 - в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда).

1893 - в Солт-Лейк-Сити освящен самый большой в мире мормонский храм (23 тыс. 505 кв. м).

1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.

1909 - американский исследователь Роберт Пири первым достиг Северного полюса.

1923 - в Москве открыт театр Моссовета.

1927 - ленинградская телефонная станция приступила к массовой установке телефонов-автоматов.

1930 - постановлением ЦИК СССР учреждены ордена Ленина и Красной Звезды.

1971 - "Роллинг Стоунз" образовали собственную фирму грамзаписи - Rolling Stone Records.

1985 - американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком с искусственным сердцем.