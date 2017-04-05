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Актуальное научное кино покажут в Тобольске

16:49 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Департамент культуры Тюменской области

Девять фильмов покажут в Тобольске в рамках фестиваля актуального научного кино "ФАНК" с 13 по 16 апреля.

Горожан ожидают показы фильмов о науке и технологиях, лекции, научно-популярное шоу Science Slam и день детского творчества с научными лабораториями.

Второй год фестиваль отбирает лучшие российские и зарубежные научные фильмы, чтобы показывать их жителям регионов России. В этом году в программу в Тобольске вошло девять фильмов, в их числе фильм "Гонка на вымирание" — номинант на премию "Оскар" за лучшую песню. Также фильм "Терра", съемки которого продолжались 18 месяцев, из которых 60 дней заняла съемка с воздуха. На фестивале покажут фильмы польского научного журналиста Кароля Ялотовски о наиболее влиятельных и незаурядных ученых нашего времени.

Помимо кинопоказов, гостей фестиваля ждет насыщенная программа просветительских мероприятий. 15 апреля в ДК "Синтез" пройдет день детского творчества. ФАНК подготовил интересную программу для детей 6–12 лет: мастерская 3D-рисунка, игры с кинетическим песком, приборами виртуальной реальности, научная анимация, лаборатория инженера, эксперименты с магнитной жидкостью и другое.

Запланировано и научно-популярное шоу в формате стендап Science Slam. Ученые из Тобольска и Москвы представят собственные исследования. За 10 минут участники должны будут интересно и оригинально рассказать о своих достижениях, а зрители определить, кто справился лучше.

В рамках фестиваля тоболякам представят две фотовыставки. Первая из них — выставка фотографий дикой природы и животных фотографа-натуралиста Игоря Шпиленка. Кроме этого откроется выставка лучших работ морского биолога, подводного фотографа Александра Семёнова. Александр сотрудничает с National Geographic, BBC, Discovery, снимает фильм о подводном мире холодных морей.

Вход на все мероприятия ФАНК бесплатный и не требует предварительной регистрации. Расписание и описание фильмов и лекций на сайте фестиваля.

Мероприятие проходит при поддержке СИБУРа в рамках благотворительный программы "Формула хороших дел", сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Теги: Тобольск , кино , ФАНК

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