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На Ямале закроют участок зимника Азовы - Теги

15:43 06 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
sever-press.ru/

Проезд по зимнику Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги ограничат в границах Ямала. Закрытие участка Азовы - Теги запланировано на 10 апреля.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", эту зимнюю дорогу закрыли первой и в 2016 году. Движение автотранспорта здесь прекратили 20 апреля. Сейчас сезонная трасса работает по особому расписанию: с 8 до 20 часов проезд открыт для транспорта массой до 3,5 тонн, с 20 до 8 часов - для всех видов транспорта массой до 30 тонн.

Пока проезд обеспечен по всем сезонным трассам Ямала. Однако повышение температуры воздуха снижает несущую способность автозимников. Дорожники просят автомобилистов выезжать на зимники только на полноприводных автомобилях, перед поездкой тщательно свериться с прогнозом погоды и условиями движения по автозимнику.

На всех ямальских автозимниках действуют одинаковые условия проезда. Открыто движение для автомобилей общей массой до 3,5 тонн с 8 до 20 часов, для транспорта общей массой до 30 тонн - с 20 до 8 часов.

Переправа между Салехардом и Лабытнанги работает в штатном режиме. Проезд по ледовой дороге открыт для колесного транспорта общей массой до 30 тонн, для гусеничного - общей массой до 40 тонн после согласования с Ямалавтодором в одиночном порядке с перекрытием полосы движения.

Ситуация на автозимниках может поменяться в течение дня, оперативную информацию о состоянии автодорог можно получить по телефону в Салехарде 8 (34922) 7 17 04. Полная информация о зимних автодорогах доступна на интерактивной карте автозимников.

Теги: Ямал , зимники

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