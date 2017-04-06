Растения из Красной книги эвакуировали с Тобольской промплощадки

admtyumen.ru

Пример компании СИБУР доказывает, что переход на экологически безопасные технологии - вполне реальная задача для современной промышленности. Такое мнение высказал в беседе с журналистами специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Мне было очень интересно посмотреть, как на предприятии "СИБУР Тобольск" подходят к решению экологических проблем. Вода используется по замкнутому циклу, сброса во внешнюю среду нет вообще. Действуют четыре стационарных поста по анализу атмосферного воздуха и мобильная экологическая лаборатория", - сказал спецпредставитель президента на брифинге в Тобольске.

Результаты работы по анализу воздуха публикуются в средствах массовой информации, и с ними может ознакомиться любой человек, озабоченный вопросами экологии, добавил Сергей Иванов.

"Специалисты передвижной лаборатории рассказали, что они выезжают для забора проб воздуха в те пункты, которые указывает тобольская общественность. Как я и предполагал, по результатам мониторинга наибольшая загрязненность воздуха отмечается в районах, прилегающих к проходящей через Тобольск федеральной автодороге", - подчеркнул специальный представитель главы государства.

Необходимо отметить, что предприятие "Запсибнефтехим" после ввода в эксплуатацию тоже будет работать с соблюдением самых строгих экологических стандартов.

"Стройплощадка "Запсибнефтехима" входит в Топ-5 крупнейших нефтехимических строек мира. На строительстве задействованы российские и зарубежные подрядчики мирового уровня, участвовавшие в возведении подобных объектов в разных странах. При выборе площадки для строительства был проведен всеобъемлющий экологический мониторинг. Эту работу выполняли специализированные экологические организации", - сообщил журналистам директор предпусконаладочной и пусконаладочной работы Сергей Сергеев.

По его словам, в ходе мониторинга был обнаружен редкий мох, занесенный в Красную книгу. Специалисты-экологи пересадили мох в благоприятные для произрастания места. Только после этого было получено разрешение на вырубку леса и подготовку площадки к строительству, рассказал он.

"После ввода в эксплуатацию предприятие "Запсибнефтехим" будет работать по технологиям, которые обеспечивают замкнутый цикл производства, исключающий попадание опасных отходов в окружающую среду", - подчеркнул Сергей Сергеев.

Евгений Бабенко