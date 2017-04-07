7 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени продолжается Всероссийский научный форум с международным участием "Неделя молодежной науки".

В Тюмени в 6 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется 24-часовая трансляция в рамках проекта "Медиаполигон: Тюмень-24".

В Тюмени в 9 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, малый зал) начнется II Всероссийский конкурс чтецов и театрального искусства "Театральная весна-2017".

В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе начнется XIX спартакиада профессиональных образовательных организаций Тюменской области по шахматам.

В Тюмени в 11 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется Кубок чемпионов областей региона "Урал и Западная Сибирь" по футболу.

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Обеспечение безопасности велосипедистов. Подготовка к велосезону-2017".

В Тюмени в 13 часов в областной научной библиотеке имени Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется презентация выставки "Волшебная мозаика из хлама" в рамках Года экологии.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Как подготовить тренинг под конкретный запрос" в рамках проекта "Медиаполигон: Тюмень-24".

В Тобольске в 17 часов в Центре сибирско-татарской культуры (ул. Ершова, 30) начнется творческий вечер, посвященный 100-летию со дня рождения ветерана войны Якуба Занкиева.

В Ялуторовске в 9 часов 30 минут во Дворце культуры "Арт-Вояж" (ул.Революции, 44) начнется фестиваль "Театральные встречи" в рамках XXIII областного открытого фестиваля народного творчества имени Саввы Мамонтова.

В Заводоуковском городском округе на берегу реки Ук состоятся учения аварийно-восстановительной группы компании "Ростелекома" в условиях паводка. Отъезд в 10 часов от ул. Республики, 40.

Этот день в истории:

1348 - в Праге основан Карлов университет.

1795 - во Франции принят закон, по которому основной единицей длины стал метр.

1803 - в "Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях" впервые в России употреблено словосочетание "железная дорога". До этого использовался термин "чугунная дорога".

1827 - фармацевт Джон Уокер из английского городка Стоктон продал адвокату Никсону первые спички, о чем и записал в приходно-расходной книге.

1899 - пущен первый в Москве трамвай.

1927 - американский ученый Айвс продемонстрировал первый в мире видеотелефон.

1930 - в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ.

1946 - Восточная Пруссия включена в состав РСФСР в качестве Калининградской области.

1948 - вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения.

1956 - фирма грамзаписи Columbia Records прекратила выпуск пластинок на 78 об./мин.

1963 - Югославия провозглашена социалистической республикой.

1993 - выдана первая в постсоветской России лицензия на частную нотариальную деятельность.

1995 - после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.