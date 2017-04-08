Тюменский школьник вернулся со Всероссийской олимпиады по праву

Фото: ИА Тюменская линия

Тюменский десятиклассник Глеб Афанасьев вернулся из Волгограда, где в этом году проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву. Юноша достойно представил Тюменскую область на интеллектуальных соревнованиях.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, участникам предстояло пройти тест, решить кроссворд и 15 задач, соотнести определения, поработать с историческим документом и картинкой, написать эссе и ответить на вопросы.

Отметим, что победители или призуры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право на поступление без вступительных испытаний в любой вуз на профильное направление. Если же призер выбирает образовательную программу по непрофильной специальности, то по решению вуза ему засчитывается наивысший результат (100 баллов) за ЕГЭ по соответствующему предмету, а право на льготу сохраняется в течение четырех лет, пишет "МeгаТюмeнь".

Добавим, что сейчас Всероссийская олимпиада школьников по физике проходит в Казани, где наш регион представляет ученица 21 тюменской гимназии Елизавета Арцер, а в Архангельске Артем Голубев и Андрей Ляпин демонстрируют свои знания истории.

Всего на всероссийском этапе олимпиады Тюменскую область представят 28 школьников.