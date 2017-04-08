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Конкурс дизайнеров стартовал в Тюмени

19:37 07 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
obruchev.mos.ru

Конкурс GRANDYозных дизайнерских решений #СОЦиальная MODERNизация  стартовал в Тюменской области. Организаторами выступили тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение", областной геронтологический центр при финансовой поддержке Санатория-SPA-отеля "Ингала", сообщает департамент социального развития Тюменской области.   

К участию приглашаются  архитекторы, дизайнеры, декораторы и студенты профильных специальностей. Конкурсантам предстоит разработать комплексную концепцию проекта оформления внутренних помещений в отделении милосердия областного геронтологического центра. На первом месте в созданном проекте должны стоять нужды пожилых людей и настоящий домашний уют.

Жюри принимает конкурсные работы в электронном виде в формате PSD или JPEG, в виде мультимедийной презентации, видео-визуализации (слайд-шоу, анимация и т.д.) или иных демонстрационных вариантов по выбору автора. Фотографии и схемы помещений отделения милосердия (с указанием их назначения) размещены на портале "Старшее поколение" www.stp-to.ru в разделе "Акции и проекты".

Организаторы надеются, что конкурс позволит найти самое подходящее дизайнерское решение для создания нового интерьера отделения милосердия. Лучшие идеи найдут практическое применение. А победителей ждет еще и главный приз 15 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 15 мая.

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