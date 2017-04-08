8 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Центральный" начнется XVI спартакиада журналистов Тюменской области по волейболу, в 10 часов - по настольному теннису.

В Тюмени в 11 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по гиревому спорту.

В Тюмени в 11 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 152) начнется IV областной открытый фестиваль-конкурс чтецов по творчеству украинских поэтов "Шевченковские чтения".

В Тюмени в 11 часов в Центре "Тюмень-дзюдо" (ул. Гнаровской, 1) начнутся Всероссийские соревнования по дзюдо.

В Тюмени в 13 часов начнется Тотальный диктант. Список площадок здесь.

В Тюмени в 13 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Продвижение бизнеса в социальных сетях" в рамках проекта "Курсы неформального образования".

В Тюмени в 13 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется мастер-класс "Управление конфликтом" в рамках проекта "Курсы неформального образования".

В Тюмени в 15 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Сибирь" (Новосибирск).

В Тюмени в 16 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется финал проекта "Медиаполигон: Тюмень-24".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется X открытый региональный конкурс "Себер Йолдызы - Звезда Сибири- 2017" и "Татар егете - Джигит-2017".

В Заводоуковске в 12 часов во Дворце культуры (ул. Вокзальная, 55) начнется национальный казахский праздник "Наурыз".

Этот день в истории:

1158 - князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире.

1766 - в США запатентована первая пожарная лестница.

1853 - открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

1904 - Англия и Франция подписали соглашение о союзе, получившее название Entente cordiale, т. е. "Сердечное согласие". По произношению первого слова союз этот стал называться Антантой.

1918 - российский триколор был заменен красным флагом.

1944 - в СССР принимается постановление о восстановлении пограничной службы на западных границах.

1957 - в Москве пьесой Розова "Вечно живые" открыт театр "Современник".

1974 - на советский экран вышла комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России".

1999 - правительство Югославии объявило о прекращении боевых действий в Косово.