Горожан приглашают присоединиться к акции "Экобомба"

pattilaird.com

Акция "Городская Экобомба" вновь призывает под свои знамена тюменских эковоинов. В марте по всей стране стартовал весенний сезон экологической акции, к которой подключились около 70 городов России от Калининграда до Сахалина, от Петрозаводска до Астрахани.

Суть акции – посадить как можно больше хвойных деревьев, которые являются источниками фитонцидов. Этой весной тюменцы готовы посадить кедр сибирский, тую западную, ель голубую и лиственницу сибирскую. Известно, что Тюмень точно появится на карте акции - тюменские эковоины закрыли минимальную заявку в 300 саженцев, пишет "Вслyх.ру".

В качестве участников акции выступают неравнодушные горожане. В их силах - заказать саженцы с помощью координаторов, оплатить их и в условленное время высадить на своем или общественном участке. Для подтверждения участия необходимо выложить фото или видео, где заснят процесс посадки растения.

За прошедшие 2 года движения "Городская #ЭКОбомба" эковоинами были высажены 176 тысяч саженцев в 80 городах России, Беларуси, Казахстана. Нынешние весенние посадки намечены на май.