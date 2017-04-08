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Активных тюменцев просят стать волонтерами во время празднования Дня Победы

14:04 08 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Подготовка к празднованию Дня Победы началась в Тюменской области.  Традиционно по главной улице Тюмени в этот день пройдет Бессмертный полк. С фотографиями своих родственников, сражавшихся за свободу страны ,пройдут тысячи горожан.

Кстати, Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева начинает акцию "На парад с портретом деда", "Бессмертный тыл" и "Дети войны". Библиотека может помочь тюменцам оцифровать или распечатать фотографии участников Великой Отечественной войны, детей военного времени и героев тыла. Создание портретов производится бесплатно, в случае если от одного человека подается два заявления на изготовление двух портретов.

Не обойдется на акции и без помощи волонтеров. Центр "Дзержинец" начинает запись добровольцев, которые будут работать на акции "Бессмертный полк". Их задача не менее важная - вести колонны, координировать и сопровождать участников акции, пишет "Комсoмольская прaвда –Тюмeнь" .

Отметим, что в прошлом году мероприятии работало около 250 волонтеров. В 2017 году необходимо собрать 300 волонтеров. Записаться в ряды добровольцев Бессметрного полка можно по телефону 64-41-22.

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