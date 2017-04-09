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Очаровательная тюменка представит Россию на первенстве мира по боксу

18:24 08 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
amsterdamboxing.ru

Шансы достойно выступить на первенствах Европы и мира по боксу у тюменки Алены Токарчук - победительницы первенства России-2017 - высокие. Так считает тренер юной спортсменки Сергей Свистунов.  

"В январе этого года, в отсутствие какой-либо серьезной предварительной подготовки Алена в Сербии встретилась в полуфинальном бою международного женского турнира "Кубок Наций" с двукратной победительницей Чемпионата Европы из Болгарии Эми-Мари Тодоровой и проиграла ей по решению судей. При чем их мнения разошлись. При этом бой неоднократно останавливался, так как болгарке требовалась помощь врача - Алена основательно разбила ей нос, - рассказал Свистунов корреспонденту "Вслyх.ру".  - А уже сейчас ее спортивная форма несоразмерно улучшилась".

Право представлять Россию на первенствах Европы и мира для боксеров 17-18 лет Алена Токарчук получила после победы на первенстве России в марте этого года. Эта победа означает, что тюменка выполнила норматив мастера спорта. По словам Сергея Свистунова, когда Токарчук присвоят это звание, она станет первой девушкой в Тюменской области - мастером спорта по боксу.  

Сейчас по финансовым причинам Алена вынуждена представлять на соревнованиях не Тюмень, а Москву. Первенство Европы, согласно календарному плану Федерации бокса России, пройдет 21-29 мая, а первенство мира - 3-10 сентября.

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