10 апреля - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция военного комиссара Тюменской области Александра Моторина. Тема: "Подведение итогов военного призыва на военную службу в Тюменской области. Задачи, стоящие перед военным комиссариатом области при проведении весеннего призыва".
Этот день в истории:
В 1633 году бананы, ранее не виданные в Англии, начали продавать в лондонском магазине.
В 1722 году по указу Петра I в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.
В 1833 году впервые началось производство спичек.
В 1841 году вышел первый номер газеты New York Tribune.
В 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.
В 1925 году город Царицын переименован в Сталинград (ныне Волгоград).
В 1941 году фашистские страны объявили создание Хорватии.
В 1970 году Русская православная церковь предоставила автономию православной церкви в США.