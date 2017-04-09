10 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция военного комиссара Тюменской области Александра Моторина. Тема: "Подведение итогов военного призыва на военную службу в Тюменской области. Задачи, стоящие перед военным комиссариатом области при проведении весеннего призыва".

Этот день в истории:

В 1633 году бананы, ранее не виданные в Англии, начали продавать в лондонском магазине.

В 1722 году по указу Петра I в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

В 1833 году впервые началось производство спичек.

В 1841 году вышел первый номер газеты New York Tribune.

В 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

В 1925 году город Царицын переименован в Сталинград (ныне Волгоград).

В 1941 году фашистские страны объявили создание Хорватии.

В 1970 году Русская православная церковь предоставила автономию православной церкви в США.