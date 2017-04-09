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Выставка "Тюмень – наш дом" поможет тюменцам сделать город еще комфортней

20:01 08 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати

Специализированная выставка по развитию комфортной среды "Тюмень – наш дом" состоится в областном центре 12-13 мая. В выставочном зале представят лучшие практики, технологии, проекты, которые внедряются в Тюмени.

Более 60 тюменских предприятий уже заявили о готовности принять участие в выставке, сообщает пресс-служба городской администрации.

Участники выставки продемонстрируют новинки, применяемые в благоустройстве дворов и общественных территорий, уборке улиц, современные детские игровые комплексы и спортивные площадки.  

На несколько дней Выставочный зал превратится в модель современного города.  Создание такой площадки будет способствовать активному диалогу всех заинтересованных сторон, популяризации и внедрению инновационных технологий и передовых архитектурных решений, расширению деловых контактов, обмену передовым опытом. 

Надо отметить, что сейчас на портале "Я решаю!" идет голосование, на основании этих данных сформируют тематику интерактивных площадок выставки. Уже можно подвести предварительные итоги и сказать, что жители города предложат организовать пять тематических площадок: "Мой двор", "Моя улица", "Мой праздник", "Мой парк" и "Новые технологии в городе". 

В рамках выставки пройдут круглые столы, посвященные наиболее важным проблемам жизни современного города. Одна дискуссия будет посвящена роли транспорта, другая – благоустройству дворов и парков.

Программу выставки организаторы также формируют с учетом предложений тюменцев: пройдут десятки интерактивов, опросов, экскурсий, презентаций новых проектов, которые планируется реализовать в нашем городе. Гости выставки смогут получить рекомендации специалистов, что должны предпринять жители, чтобы благоустроили их двор или ближайшую озелененную территорию. Граждане могут выйти с инициативой в управу своего округа обустроить ту или иную территорию, создать эстетичную зону отдыха или площадку для выгула собак, установить ограждение, обратиться за помощью в организации субботника.

Следить за новостями подготовки к выставке можно на портале "Тюмень – наш дом" и в одноименных группах в социальных сетях. Хэштеги мероприятия: #тюменьнашдом, #яИдуНаВыставку, #благодвор, #чистюмень, #классныйавтобус.  В администрации Тюмени, которая выступает организатором выставки, уверены, что тюменцам понравится новый формат общения, когда любой житель может ознакомиться с представленными экспозициями, высказать свое мнение или внести предложение по развитию города, а значит, внести свой вклад в создание комфортной среды.

Специализированная выставка по развитию комфортной среды "Тюмень – наш дом" состоится в областном центре 12-13 мая в Выставочном зале по адресу: Севастопольская, 12.

Теги: благоустройство , Тюмень - наш дом , выставка

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