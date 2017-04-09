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Будущих мам приглашают на бесплатный обучающий проект

15:01 09 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
https://vk.com/public115183742

Обучающий проект для будущих мам запустили в Тюмени. Психологи и нейропсихологи в доступной форме расскажут тюменкам обо всех этапах беременности, поделятся мнением о том, как в современных условиях воспитывать малышей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты сферы гинекологии и акушерства научат техникам и приемам, помогающим сохранить здоровье мамы и малыша в процессе родов. Участницам расскажут и о модных тенденциях, дадут советы, как всегда оставаться красивой.

В проекте запланированы и такие направления, которые, по мнению организаторов, помогут расширить кругозор и поспособствуют личностному и эмоциональному развитию участниц: курсы актерского мастерства, вокального искусства, медитативного рисования и декоративно-прикладного творчества.  Финишем проекта станет гала-концерт, в котором участницы выступят с творческими номерами. 

Надо отметить, что мероприятие подобного рода проходит в Тюмени четвертый раз. В этом году тематикой проекта будет экология во всех сферах жизнедеятельности человека: экология общения, питания, образа жизни. Проект поддержат участницы прошлых лет, они получат возможность посетить новые для них мастер-классы. Проект выходит при поддержке департамента культуры и здравоохранения администрации Тюмени. Задать вопросы по участию в проекте "В ожидании чуда – 2017" можно по телефону ‎8-909-180-05-18 или в группе ВК. Хэштег проекта #вожиданиичуда2017.   Организатором проекта для будущих мам "В ожидании чуда" выступает компания "Прайда". Участие в проекте бесплатное.

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