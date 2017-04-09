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Ювелирная работа тюменских нейрохирургов возвращает пациентов к качественной жизни

08:23 09 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Врачи нейрохирургического стационара тюменской клиники Медсанчасти "Нефтяник" помогли двадцатилетнему пациенту из Урая преодолеть последствия давней травмы. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, в результате трагедии юноше пришлось жить с серьезным дефектом черепа. Часть мозга пациента не была защищена костной тканью и любая незначительная травма ставила под угрозу его жизнь.

По совету своих земляков, молодой человек обратился к доктору Юрию Геркулу, который успешно устраняет последствия различных несчастных случаев. Ювелирная работа нейрохирурга помогает не только вернуть утраченные функции, но и полностью восстановить эстетику внешнего вида пациента.

В этом году достигать блестящие результаты операций хирургам "Нефтяника" помогает уникальная техника.  Так, с помощью навигационной системы, позволяющей контролировать положение инструмента в ходе операции в 3D-формате, нейрохирург заместил недостающую часть черепа (10-12 см2) юноши предварительно смоделированной титановой пластиной. Новое качество жизни позволило медицинскому туристу из Урая забыть о вчерашних проблемах и успешно трудоустроиться.

Это не единственный случай. Хирурги клиники помогают пациентам с тяжелыми травмами черепа и лица, позвоночника, а так же устраняют последствия предыдущих вмешательств. Для максимального эффекта нейрохирурги используют мультидисциплинарный подход. Для сложных реконструктивных операций на позвоночнике, черепе и лицевом скелете создаются операционные бригады совместно с оториноларингологами, челюстно-лицевыми хирургами, травматологами-ортопедами и офтальмологами.

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