Ювелирная работа тюменских нейрохирургов возвращает пациентов к качественной жизни

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Врачи нейрохирургического стационара тюменской клиники Медсанчасти "Нефтяник" помогли двадцатилетнему пациенту из Урая преодолеть последствия давней травмы. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, в результате трагедии юноше пришлось жить с серьезным дефектом черепа. Часть мозга пациента не была защищена костной тканью и любая незначительная травма ставила под угрозу его жизнь.

По совету своих земляков, молодой человек обратился к доктору Юрию Геркулу, который успешно устраняет последствия различных несчастных случаев. Ювелирная работа нейрохирурга помогает не только вернуть утраченные функции, но и полностью восстановить эстетику внешнего вида пациента.

В этом году достигать блестящие результаты операций хирургам "Нефтяника" помогает уникальная техника. Так, с помощью навигационной системы, позволяющей контролировать положение инструмента в ходе операции в 3D-формате, нейрохирург заместил недостающую часть черепа (10-12 см2) юноши предварительно смоделированной титановой пластиной. Новое качество жизни позволило медицинскому туристу из Урая забыть о вчерашних проблемах и успешно трудоустроиться.

Это не единственный случай. Хирурги клиники помогают пациентам с тяжелыми травмами черепа и лица, позвоночника, а так же устраняют последствия предыдущих вмешательств. Для максимального эффекта нейрохирурги используют мультидисциплинарный подход. Для сложных реконструктивных операций на позвоночнике, черепе и лицевом скелете создаются операционные бригады совместно с оториноларингологами, челюстно-лицевыми хирургами, травматологами-ортопедами и офтальмологами.