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Тюменским инвалидам нужна помощь благотворителей

09:16 09 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Психоневрологическому интернату "Луч" требуются помощь благотворителей в проведении ремонта. В центре необходимо заменить окна и провести косметический ремонт внутри здания. Средства собирает городской центр помощи "Делай добро".

В интернате проживает 400 инвалидов, которым необходимы компьютерная техника, принадлежности для рисования и занятия творчеством, спортивный инвентарь, садовое оборудование, мебель для оборудования гостиных комнат, скамейки и беседки для благоустройства территории учреждения, шторы и покрывала, пишет "Вслyх.ру".

"Винзилинский психоневрологический интернат" является стационарным учреждением для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Самое большое желание этих людей -  просто жить и реализовывать свой  потенциал.  Тюменцы могут быть уверены, что их участие в благоустройстве учреждения пойдет на благое дело и поможет "особым" людям открыть дверь в мир активной жизни, здоровья и радости", - рассказала директор центра помощи Наталья Пормейстер .

В канун Пасхи АНО "Делай добро" готовит для всех постояльцев небольшие подарки. Горожане могут присоединиться к акции и приобрести  брелоки, гематоген или киндер сюрпризы.

По вопросам сотрудничества и  организации подарков для людей инвалидов можно обратиться по телефону 89129970877 Наталья, в социальных сетях или через сайт

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