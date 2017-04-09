Тюменским инвалидам нужна помощь благотворителей

egosano.files.wordpress.com

Психоневрологическому интернату "Луч" требуются помощь благотворителей в проведении ремонта. В центре необходимо заменить окна и провести косметический ремонт внутри здания. Средства собирает городской центр помощи "Делай добро".

В интернате проживает 400 инвалидов, которым необходимы компьютерная техника, принадлежности для рисования и занятия творчеством, спортивный инвентарь, садовое оборудование, мебель для оборудования гостиных комнат, скамейки и беседки для благоустройства территории учреждения, шторы и покрывала, пишет "Вслyх.ру".

"Винзилинский психоневрологический интернат" является стационарным учреждением для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Самое большое желание этих людей - просто жить и реализовывать свой потенциал. Тюменцы могут быть уверены, что их участие в благоустройстве учреждения пойдет на благое дело и поможет "особым" людям открыть дверь в мир активной жизни, здоровья и радости", - рассказала директор центра помощи Наталья Пормейстер .

В канун Пасхи АНО "Делай добро" готовит для всех постояльцев небольшие подарки. Горожане могут присоединиться к акции и приобрести брелоки, гематоген или киндер сюрпризы.

По вопросам сотрудничества и организации подарков для людей инвалидов можно обратиться по телефону 89129970877 Наталья, в социальных сетях или через сайт