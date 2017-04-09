Премьера сериала о тюменском враче-путешественнике намечена на понедельник

goltsovs.ru

До премьеры первого тюменского сериала о враче и путешественнике Сергее Гольцове осталось совсем немного. Первая серия семисерийного фильма "Кон-Тики II. Утомленные ветром" будет представлена тюменским зрителям 10 апреля. Об этом рассказал автор проекта, тюменский журналист Игорь Канев.

Врач Сергей Гольцов стал одним из тех смельчаков, что повторили путь знаменитого путешественника Тура Хейердала, осмелившись покорить Тихий океан на двух плотах. Нашему земляку предстояло принять участие во второй части путешествия в качестве судового врача экспедиции "Кон-Тики II", преодолев расстояние от острова Пасхи до берегов Южной Америки.

Каждая из семи серий рассказывает о различных аспектах жизни на плоту в открытом океане. Так, из первой зрители узнают, как путешественники собирались в путь, какие цели перед собой ставили и как за 42 дня приплыли из Перу на остров Пасхи. Последующие посвящены тому, как устроен плот, каковы были бытовые обязанности членов экипажа, чем люди питались, как боролись со штормами. Отдельная серия - про русских докторов, которые следили за состоянием здоровья экипажа. В качестве рассказчиков выступили два русских доктора "Кон-Тики II" Борис Романов и Сергей Гольцов. Они дополнили телерассказ своими эмоциями, рассказами и впечатлениями.

По словам Игоря Канева, в процессе работы над фильмом пришлось использовать видео, снятое на семь различных источников: фотоаппараты, камеры GoPro, квадракоптер и даже на телефон. На отсмотр двух терабайтов информации ушли десятки часов, пишет "Вслух.ру".

Как рассказал главный герой фильма Сергей Гольцов, путешествие оказало на него огромное влияние.

"Грандиозная стихия, мощь океана и маленький рукотворный плот в его центре – это лучшая демонстрация места и роли человека во Вселенной. Познав это, обретаешь новый взгляд на привычные вещи, начинаешь замечать и придавать значение тому, что ранее казалось не столь важным".

Гольцов признался, что с нетерпением ждал выхода фильма, а его близкие, родные и друзья ждали еще сильнее. Ведь они еще не видели тех кадров, что были сняты командой в океане. Сам фильм путешественнику уже удалось посмотреть. По его словам, главный посыл всех семи серий в том, что люди из разных стран, возраста и пола могут объединять усилия в достижении цели - в восстановлении исторической целостности знаний о человечестве.

Премьера "Кон-Тики II. Утомленные ветром" состоится 10 апреля в 19 часов0 на 21 кнопке в кабельных сетях Тюмени.