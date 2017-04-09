up

9.04.2017 воскресенье

EUR 60.5687

USD 56.9201

В Тюмени 6..8 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские студентки предложили эффективный метод борьбы с шелкопрядом

13:08 09 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

В Тюмени состоялась областная научно-практическая конференция "Юный исследователь развитию региона", в которой приняли участие студенты 15 техникумов и колледжей региона, а также учащиеся школ № 15 и №92.

В числе победителей оказались и Ирина Козина и Снежана Рещикова из Тюменского лесотехнического техникума. Девушки разработали меры по локализации и ликвидации очага непарного шелкопряда на территории лесных участков в лесопарке "Гилевская роща".

Как рассказала руководитель студенток Лилия Селифанова, прошлым летом на практике девочки столкнулись с проблемой шелкопряда и заинтересовались эффективными методами борьбы с вредителем. Студентки рассчитали, как естественным образом решить проблему с помощью птиц. Для этого в Гилевской роще потребуется установить порядка 100 скворечников, в которых поселятся пернатые истребители опасных насекомых. Скворечники изготовят и установят сами студенты техникума, информирует "АиФ в Западной Сибири".

Студентки исходя из данных Центра защиты леса Тюменской области определили самые критичные участки, там и будут устанавливать домики для птиц. Цели полностью истребить насекомое у исследователей не было, только достичь баланса, который должен быть в природе в идеале.

Отметим, что в этом году  конференция вышла на областной уровень. В ней участвовали порядка пятидесяти человек.  

Последние новости

15:01 Будущих мам приглашают на бесплатный обучающий проект
14:19 Уникальные инженерные решения применены на тюменском заводе по выращиванию рыбы
13:22 Голышмановские спасатели к паводку готовы
13:08 Тюменские студентки предложили эффективный метод борьбы с шелкопрядом
12:49 Тотальный диктант написали в Мексике
12:24 Премьера сериала о тюменском враче-путешественнике намечена на понедельник
11:37 Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве
11:02 Пасхального концерта от Тюменской филармонии не будет
11:00 Семьдесят два года назад советские войска взяли Кенигсберг
10:40 Коллекторы избили ребенка-инвалида в Екатеринбурге
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев сыграл в баскетбол на тобольской площадке

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки

Политика

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Секретари первичных отделений "Единой России" прошли Гражданский университет

Экономика

Уникальные инженерные решения применены на тюменском заводе по выращиванию рыбы

СИБУР рассматривает крупный инвестпроект на Дальнем Востоке

АО "ТЭК" разъясняет причины роста цен на электроэнергию для юрлиц

Общество

Будущих мам приглашают на бесплатный обучающий проект

Голышмановские спасатели к паводку готовы

Тюменские студентки предложили эффективный метод борьбы с шелкопрядом

Спорт

Очаровательная тюменка представит Россию на первенстве мира по боксу

ХК "Рубин" занял третье место в играх плей-офф ВХЛ

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко стала чемпионкой России в суперспринте

Происшествия

Пассажирский поезд и электричка столкнулись в Москве

Коллекторы избили ребенка-инвалида в Екатеринбурге

В Увате вынесли приговор по делу гибели машиниста буровых установок

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+