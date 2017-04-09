Тюменские студентки предложили эффективный метод борьбы с шелкопрядом

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В Тюмени состоялась областная научно-практическая конференция "Юный исследователь развитию региона", в которой приняли участие студенты 15 техникумов и колледжей региона, а также учащиеся школ № 15 и №92.

В числе победителей оказались и Ирина Козина и Снежана Рещикова из Тюменского лесотехнического техникума. Девушки разработали меры по локализации и ликвидации очага непарного шелкопряда на территории лесных участков в лесопарке "Гилевская роща".

Как рассказала руководитель студенток Лилия Селифанова, прошлым летом на практике девочки столкнулись с проблемой шелкопряда и заинтересовались эффективными методами борьбы с вредителем. Студентки рассчитали, как естественным образом решить проблему с помощью птиц. Для этого в Гилевской роще потребуется установить порядка 100 скворечников, в которых поселятся пернатые истребители опасных насекомых. Скворечники изготовят и установят сами студенты техникума, информирует "АиФ в Западной Сибири".

Студентки исходя из данных Центра защиты леса Тюменской области определили самые критичные участки, там и будут устанавливать домики для птиц. Цели полностью истребить насекомое у исследователей не было, только достичь баланса, который должен быть в природе в идеале.

Отметим, что в этом году конференция вышла на областной уровень. В ней участвовали порядка пятидесяти человек.