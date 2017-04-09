Уникальные инженерные решения применены на тюменском заводе по выращиванию рыбы

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени идет строительство мини-завода по воспроизводству осетровых и сиговых видов рыб. Проект отличается высокой производительностью и уникальными инженерными решениями.

По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслана Цицкиева, начался монтаж оборудования, большая часть которого изготовлена в нашей стране.

"Весь пластик, арматура, многочисленные элементы из нержавейки сделаны на тюменских заводах. С нашими заказами также хорошо справились разработчики из Санкт-Петербурга и магнитогорские специалисты. Мы доработали многие решения по трубопроводам, по биомеханической очистке, по кислородному содержанию. Насосы также собирали на российских заводах", - отметил он.

По словам руководителя, есть элементы, которые придется покупать за границей, в частности в Дании и Германии, но это лишь 10-15 процентов от всего объема оборудования. Для сравнения, на предприятии "Оцелота" в Сладково пять лет назад практически на сто процентов оборудование было европейского производства.