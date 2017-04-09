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В Тюменской области внедрят новые образовательные программы

19:24 09 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Тюменская область станет первым регионом, который одновременно с Москвой будет внедрять образовательные программы, направленные на развитие социально-эмоциональных способностей детей от дошкольного до старшего школьного возраста, сообщает  департамент образования Тюменской области.

Программа "Социально-эмоциональное развитие детей", на которой будет строиться обучение, разработана по инициативе Благотворительного фонда "Вклад в будущее". Ее авторами стали отечественные ученые под руководством доктора психологических наук, профессора Елены Сергиенко. Проект реализуется при поддержке губернатора Тюменской области. 

Программа направлена на развитие у ребенка навыков понимать себя и других людей, осваивать общественные правила и нормы, что способствует не только личностному развитию ребенка, но и социализации в обществе, стимулирует интеллектуальные способности, дает уверенность в своих возможностях. Как показывает практика внедрения программы в других странах помогает детям лучше учиться и усваивать информацию. 

Как будет проходить пилотное внедрение программы в Тюмени, какую подготовку пройдут педагоги, какой результат получат дети, родители, школы? На эти и другие вопросы кураторы ответят на рабочей встрече, которая состоится в библиотеке имени Д.И. Менделеева (Орджоникидзе, 59) 11 апреля в 10 часов.

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