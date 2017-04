11 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 521 каб.) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Декларационная кампания 2017 года".

В Тюмени в 14 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется Всероссийский исторический квест "Первый. Космический".

Этот день в истории:

В 1857 году русский царь Александр II утвердил государственный герб России - двуглавого орла.

В 1864 году родился ученый-геолог Николай Высоцкий. Его детство и юность прошли в Тюмени.

В 1891 году Александр III подписал указ о закладке Великого сибирского пути - Транссиб.

В 1917 году была создана Красная гвардия.

В 1945 году в Москве подписан советско-югославский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве сроком на 20 лет. Этот договор был денонсирован советской стороной в сентябре 1949 в связи с резким ухудшением отношений с Югославией.

В 1963 году на экраны вышла кинокомедия Алексея Мишурина и Николая Литуса "Королева бензоколонки" с Надеждой Румянцевой в главной роли.

В 1963 году "Битлз" выпустили сингл From Me to You, который стал их первой песней, занявшей первое место в английском хит-параде.

В 1987 году в Ленинград прилетела поэтесса Ирина Одоевцева, вернувшаяся на родину спустя 65 лет.

В 1998 году в Калифорнии американец Эдвин Сирко уложил 545 домино на одну вертикальную костяшку домино, поставив тем самым мировой рекорд.

В 1992 году в Тихом океане выловили самую большую в мире барракуду весом 38,5 кг.