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12 апреля - события дня

17:59 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется публичная защита проектов кандидатов в члены общественной молодежной палаты шестого созыва при областной думе.

В Тюмени в 9 часов 40 минут в большом зале заседаний Тюменской областной думы (ул. Республики, 52)  начнется Международная научно-практическая конференция "Обеспечение безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству".

В Тюмени в 10 часов в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области (ул. Рижская, 45а, второй этаж) начнется брифинг с руководителем управления Галиной Шарухо "Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Первоцветы Тюменской области. Охрана и восстановление популяции".

В Тюмени в 14 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытие художественной выставки "Космос наш". В 14 часов 30 минут начнется защита проектов конкурса грантов.

В Тюмени в 18 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Мордовия" (Саранск).

В Тюмени в 21 час в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется чемпионат России по скалолазанию.

Этот день в мире:

1684 – умер Николо Амати, выдающийся итальянский мастер смычковых инструментов.

1823 – родился драматург Александр Островский.

1881 - объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России.

1839 – родился русский путешественник, исследователь Центральной Азии Николай Пржевальский.

1861 – началась гражданская война в США между северными и южными штатами.

1912 – родился актер Ефим Копелян.

1918 – издан знаменитый декрет Совнаркома о монументальной пропаганде.

1919 – рабочие станции Москва - Сортировочная по собственной инициативе бесплатно отработали выходной день.

1927 - переворот Чан Кайши в Нанкине и Шанхае.

1931 – родился Леонид Дербенев, поэт-песенник.

1933 – родилась испанская оперная певица (сопрано) Монсеррат Кабалье.

1938 – умер в эмиграции Федор Шаляпин.

1944 – войска Красной армии освободили от немцев Тирасполь.

1945 – умер Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США.

1961 - состоялся первый в мире полет человека в космос на советском космическом корабле "Восток". Первым космонавтом стал Юрий Гагарин.

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