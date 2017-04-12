13 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени продолжается первая международная научно-практическая конференция "Обеспечение безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству". В ее рамках на базе ТюмГУ и консалтинговой группы "РАСТАМ" состоятся практические сессии и тренинг "Противодействие хищениям в бизнесе".

В Тюмени в 10 часов на ул. Хохрякова, 47 начнется заседание общественного совета при департаменте АПК Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области.

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре начнется открытие зеркального щита с надписью "Спасибо за службу".

В Ялуторовске в 16 часов во Дворце культуры "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44) начнется цикл занятий по изучению татарского национального языка и культуры.

Этот день в истории:

В 1895 году был подписан указ об учреждении в Михайловском дворце "Русского музея императора Александра III", ныне - Государственный Русский музей.

В 1916 году в России образовано Управление военно-воздушного флота (УВВФ).

В 1925 году было образовано Всесоюзное общество слепых.

В 1925 году состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой линии Детройт - Чикаго (США). Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

В 1944 году Вениамину Кошукову, уроженцу с. Ильинка Казанского района Тюменской области, участнику Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1960 году Франция провела первое испытание собственного ядерного оружия.

В 1962 году состоялось первое выступление знаменитой ливерпульской четверки The Beatles.

В 1967 году в Москве представители девяти соцстран приняли Программу сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях — программу "Интеркосмос".

В 1967 году состоялось первое выступление Rolling Stones в Варшаве.

В 1997 году в Северной Африке выпал снег.