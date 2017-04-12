up

12.04.2017 среда

EUR 60.3042

USD 56.9552

В Тюмени 8..10 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

13 апреля - события дня

17:54 12 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени продолжается первая международная научно-практическая конференция "Обеспечение безопасности бизнеса как фактор противодействия мошенничеству". В ее рамках на базе ТюмГУ и консалтинговой группы "РАСТАМ" состоятся практические сессии и тренинг "Противодействие хищениям в бизнесе".

В Тюмени в 10 часов на ул. Хохрякова, 47 начнется заседание общественного совета при департаменте АПК Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области.

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре начнется открытие зеркального щита с надписью "Спасибо за службу". 

В Ялуторовске в 16 часов во Дворце культуры "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44) начнется цикл занятий по изучению татарского национального языка и культуры.

Этот день в истории:

В 1895 году был подписан указ об учреждении в Михайловском дворце "Русского музея императора Александра III", ныне - Государственный Русский музей.

В 1916 году в России образовано Управление военно-воздушного флота (УВВФ).

В 1925 году было образовано Всесоюзное общество слепых.

В 1925 году состоялось открытие первой в мире регулярной грузовой линии Детройт - Чикаго (США). Самолеты перевозили комплектацию для его автомобильных заводов.

В 1944 году Вениамину Кошукову, уроженцу с. Ильинка Казанского района Тюменской области, участнику Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1960 году Франция провела первое испытание собственного ядерного оружия.

В 1962 году состоялось первое выступление знаменитой ливерпульской четверки The Beatles.

В 1967 году в Москве представители девяти соцстран приняли Программу сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях — программу "Интеркосмос".

В 1967 году состоялось первое выступление Rolling Stones в Варшаве.

В 1997 году в Северной Африке выпал снег.

Последние новости

18:16 Тюменцы продолжают обсуждать правила выгула домашних животных
18:05 В Тюмени стартовала международная научно-практическая конференция о противодействии коррупции Фото
17:54 13 апреля - события дня
17:43 В Салехарде лед тронется 19 мая
17:39 В Тюмени отметили День космонавтики Фото
17:32 Тюменские студенты представят хореографическую постановку в Кремлевском дворце
17:21 Лауреатов литературной премии "Югра" наградили в Ханты-Мансийске
17:10 Росреестр подключился к профилактике лесных пожаров
17:00 Связисты определили, где в Тюмени наибольшая бизнес-активность
16:49 Более четырехсот юных дзюдоистов приедут на "Кубок Сэнсэя" в Тюмень
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

В ишимской больнице активно внедряют новые технологии, считает губернатор

Владимир Якушев назвал гастрономические предпочтения своей семьи

Дом для пострадавших от наводнения в Ишиме сдадут в ноябре

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

Связисты определили, где в Тюмени наибольшая бизнес-активность

Металлоконструкции для "ЗапСибНефтехима" изготовят российские компании

Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах переходят на прямые договоры с АО "ТЭК"

Общество

Тюменцы продолжают обсуждать правила выгула домашних животных

В Тюмени стартовала международная научно-практическая конференция о противодействии коррупции

13 апреля - события дня

Спорт

Более четырехсот юных дзюдоистов приедут на "Кубок Сэнсэя" в Тюмень

Сибирские футболисты помогли сборной попасть в Словению

Тюмень ждут футбольные баталии

Происшествия

В Тюмени гражданин Киргизии избил двухлетнего сына до смерти

Югорчанина осудят за убийство косуль

В Тюмени отец и сын осуждены за попытку убийства и поджог
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+