up

13.04.2017 четверг

EUR 60.2631

USD 56.7556

В Тюмени 7..9 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

14 апреля - события дня

17:54 13 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе начнется командное первенство Тюменской области по шашкам и областные соревнования "Чудо-шашки".

В Тюмени в 10 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется турнир памяти Евгения Мусорова среди футболистов 2008 года рождения.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса "Об организации деятельности библиотек по поддержке интереса к книге. Инновации библиотечного обслуживания населения Тюменской области. Библионочь-2017".

В Тюмени в 12 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, третий этаж) начнется торжественная церемония награждения победителей соревнований среди сельских поселений и ЛПХ граждан по достижению наивысших показателей реализации продукции в 2016 году.

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, малый зал) начнется подписание соглашения с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

В Тюмени в 14 часов на площади Памяти начнется открытие "Вахты Памяти-2017".

В Тюмени в 16 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа, посвященная 20-летию ансамбля "Гранд-Сеньор".

В Тюмени в 17 часов 15 минут в спорткомплексе "Зодчий"(ул. Луначарского, 2, к. 5) начнется XV спартакиада федеральных органов государственной власти по плаванию.

В Тюмени в 19 часов в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется юбилейный показ спектакля "Очень простая история".

В Ишиме в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, второй этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Поддержка Года экологии в Ишиме".

Этот день в истории:

В 1543 году завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.

В 1618 году в Сибири на берег реки Томи высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога, ныне города Новокузнецка.

В 1861 году началась Гражданская война в США между Севером и Югом.

В 1871 году в Германии был учрежден парламент - рейхстаг.

В 1909 году создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне — "Бритиш Петролеум").

В 1912 году суперлайнер "Титаник", столкнувшись ночью с айсбергом, затонул в Атлантическом океане. 

В 1927 году с конвейера автомобильного завода в шведском Гетеборге сошел первый автомобиль "Вольво". 

В 1956 году Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали первый видеомагнитофон.

В 1961 в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина. 

В 1991 году из Музея Ван Гога похищено 20 картин на 500 млн долларов.

В 1999 году ВВС НАТО нанесли удар по колонне албанских беженцев, перепутав их с югославской военной колонной. В итоге погибли 75 албанцев, которых американцы собрались защищать от сербов.

Последние новости

18:05 "Ключ к жизни" продолжает поддерживать тюменских детей с ДЦП
17:54 14 апреля - события дня
17:43 Областная научная библиотека распечатает портреты для "Бессмертного полка"
17:32 Людская беспечность стала причиной пожаров в Заводоуковске Фото
17:21 Тюменским призывникам поставят прививки от клещевого энцефалита
17:10 Крымские школьники включились в проект "Агроцивилизация"
17:00 Лесопожарный сезон 2017 года будет сложнее предыдущего
16:49 Тоболяки угостят северян пасхальным хлебом
16:38 О здоровом питании лучше всех расскажут дети
16:27 Университет "МИСиС" и ведущие металлургические компании России проведут проектную смену в Сочи
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

"Ключ к жизни" продолжает поддерживать тюменских детей с ДЦП

Ишимские художники получат обновленный выставочный зал

В ишимской больнице активно внедряют новые технологии, считает губернатор

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

На Ямале подвели итоги зимней путины

Банк "Открытие" в очередной раз снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Тюменский центр организации воздушного движения построят к концу 2017 года

Общество

14 апреля - события дня

Областная научная библиотека распечатает портреты для "Бессмертного полка"

Тюменским призывникам поставят прививки от клещевого энцефалита

Спорт

Тюменские футболисты преследуют "Арсенал"

Югорчане надеются превзойти Рикардиньо

Северянка быстрее всех проплыла на спине

Происшествия

Людская беспечность стала причиной пожаров в Заводоуковске

Пьяный водитель пытался обмануть эксперта наркодиспансера в Тюмени

Подозреваемого в мошенничестве и вымогательстве задержали в Сургуте

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+