14 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе начнется командное первенство Тюменской области по шашкам и областные соревнования "Чудо-шашки".

В Тюмени в 10 часов на стадионе "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется турнир памяти Евгения Мусорова среди футболистов 2008 года рождения.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента культуры Тюменской области Виктора Новакаускаса "Об организации деятельности библиотек по поддержке интереса к книге. Инновации библиотечного обслуживания населения Тюменской области. Библионочь-2017".

В Тюмени в 12 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, третий этаж) начнется торжественная церемония награждения победителей соревнований среди сельских поселений и ЛПХ граждан по достижению наивысших показателей реализации продукции в 2016 году.

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, малый зал) начнется подписание соглашения с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

В Тюмени в 14 часов на площади Памяти начнется открытие "Вахты Памяти-2017".

В Тюмени в 16 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа, посвященная 20-летию ансамбля "Гранд-Сеньор".

В Тюмени в 17 часов 15 минут в спорткомплексе "Зодчий"(ул. Луначарского, 2, к. 5) начнется XV спартакиада федеральных органов государственной власти по плаванию.

В Тюмени в 19 часов в молодежном театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) начнется юбилейный показ спектакля "Очень простая история".

В Ишиме в 15 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, второй этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Поддержка Года экологии в Ишиме".

Этот день в истории:

В 1543 году завершилась испанская экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-Франциско.

В 1618 году в Сибири на берег реки Томи высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога, ныне города Новокузнецка.

В 1861 году началась Гражданская война в США между Севером и Югом.

В 1871 году в Германии был учрежден парламент - рейхстаг.

В 1909 году создана Англо-Персидская нефтяная компания (ныне — "Бритиш Петролеум").

В 1912 году суперлайнер "Титаник", столкнувшись ночью с айсбергом, затонул в Атлантическом океане.

В 1927 году с конвейера автомобильного завода в шведском Гетеборге сошел первый автомобиль "Вольво".

В 1956 году Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби продемонстрировали первый видеомагнитофон.

В 1961 в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина.

В 1991 году из Музея Ван Гога похищено 20 картин на 500 млн долларов.

В 1999 году ВВС НАТО нанесли удар по колонне албанских беженцев, перепутав их с югославской военной колонной. В итоге погибли 75 албанцев, которых американцы собрались защищать от сербов.