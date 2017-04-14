15 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центре профориентации (ул. Республики, 204в, к. 3) начнется День семьи.

В Тюмени в 11 часов в актовом зале ФГБУ "ЗапСибНИИГГ" (ул. Республики, 48) заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн даст старт командной профориентационной игре по геологии и разработке нефтяных месторождений для школьников, студентов и молодых специалистов "Нефть".

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется благотворительная акция "Цвет культуры".

В Тюмени в 12 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа "Танцы народов Тюменской области".

В Тюмени в 16 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется Кубок Тюменской области по бодибилдингу.

В Тюмени в 18 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется отчетный концерт школы искусств "Гармония".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется выступление ансамбля танца "Зори Тюмени".

Этот день в истории:

В 1999 году в автокатастрофе погиб знаменитый итальянский модельер Никола Труссарди.

В 1993 году правительство РФ приняло постановление "Об учреждении акционерного общества "Нефтяная компания Юкос".

В 1972 году игрок московского "Торпедо" Виктор Шустиков стал первым футболистом, сыгравшим в чемпионате России 400 игр.

В 1971 году восстановлено телефонное сообщение между Англией и Китаем, прерванное за 22 года до этого.

В 1970 году американский экипаж корабля "Аполлон-13" отдалился от Земли на рекордное для человека расстояние- 400,171 км.

В 1945 году войска союзников освободили узников нацистского концлагеря Берген-Бельзен.

В 1932 году в апрельском номере журнала "Молодая гвардия" опубликованы первые главы романа Николая Островского "Как закалялась сталь".

В 1927 году Швейцария и СССР установили дипломатические отношения.