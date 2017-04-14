up

14.04.2017 пятница

EUR 60.2867

USD 56.6019

В Тюмени 8..10 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

15 апреля - события дня

17:57 14 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Центре профориентации (ул. Республики, 204в, к. 3) начнется День семьи.

В Тюмени в 11 часов в актовом зале ФГБУ "ЗапСибНИИГГ" (ул. Республики, 48) заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн даст старт командной профориентационной игре по геологии и разработке нефтяных месторождений для школьников, студентов и молодых специалистов "Нефть".

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется благотворительная акция "Цвет культуры".

В Тюмени в 12 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа "Танцы народов Тюменской области".

В Тюмени в 16 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется Кубок Тюменской области по бодибилдингу.

В Тюмени в 18 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется отчетный концерт школы искусств "Гармония".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется выступление ансамбля танца "Зори Тюмени".

Этот день в истории:

В 1999 году в автокатастрофе погиб знаменитый итальянский модельер Никола Труссарди.

В 1993 году правительство РФ приняло постановление "Об учреждении акционерного общества "Нефтяная компания Юкос".

В 1972 году игрок московского "Торпедо" Виктор Шустиков стал первым футболистом, сыгравшим в чемпионате России 400 игр.

В 1971 году восстановлено телефонное сообщение между Англией и Китаем, прерванное за 22 года до этого.

В 1970 году американский экипаж корабля "Аполлон-13" отдалился от Земли на рекордное для человека расстояние- 400,171 км.

В 1945 году войска союзников освободили узников нацистского концлагеря Берген-Бельзен.

В 1932 году в апрельском номере журнала "Молодая гвардия" опубликованы первые главы романа Николая Островского "Как закалялась сталь".

В 1927 году Швейцария и СССР установили дипломатические отношения.

Последние новости

18:19 Тюменцы представят свою продукцию в Красноярске и Иркутске
17:57 15 апреля - события дня
17:46 Tele2 покажет образовательные тренинги онлайн
17:35 Викуловских призывников проводят на службу песнями и добрыми наставлениями
17:24 Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Сургутского района
17:13 Обладателя главного приза турнира по бодибилдингу определят в "Пионере"
17:02 Жители тюменской многоэтажки сделали свой дом образцово-показательным
16:49 В исправительную колонию в Ишиме пытались доставить наркотики
16:38 Пасха в Тюмени будет дождливой
16:27 Детский dress-crossing организуют в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве

Миллиардные инвестиции придут в Ишим и Ишимский район

Консолидация власти, бизнеса и общественных структур благоприятно скажется на инвестклимате, считает Якушев

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Сургутского района

ВТБ выступил финансовым консультантом сделки по продаже НК "Конданефть"

﻿Доллар и евро подешевели из-за страстной пятницы, считают эксперты  

Общество

Тюменцы представят свою продукцию в Красноярске и Иркутске

15 апреля - события дня

Tele2 покажет образовательные тренинги онлайн

Спорт

Обладателя главного приза турнира по бодибилдингу определят в "Пионере"

Денис Франскевич пообещал сохранить контракт с "Рубином"

Тюменского голкипера пригласили в ЦСКА

Происшествия

В исправительную колонию в Ишиме пытались доставить наркотики

Трое девочек стали жертвами тюменского пенсионера

Житель Югры платил ребенку за секс
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+