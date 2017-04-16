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16 апреля - события дня

18:00 15 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10), ДК "Торфяник" (ул. Ватутина, пр. Шаимский), на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24), ДК "Водник" (ул, Судоремонтная, 1а), Центра искусств и культуры "Современник" (ул. Олимпийская, 9), в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей,18) состоятся народные гуляния "Пасхальный благовест".

В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе начнется первенство Тюменской области по шашкам.

В Тюмени в 17 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется юбилейный концерт танцевального коллектива "Кураж".

В Ялуторовске в 12 и 14 часов начнутся занятия по изучению немецкого национального языка и культуры. В 16 часов начнутся занятия по изучению татарского национального языка и культуры.

В Ялуторовске в 14 часов во Дворце культуры "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44) начнется пасхальный концерт с участием творческих коллективов города.

В Заводоуковске в 12 часов на площади Дворца культуры (ул. Вокзальная, 55) начнется праздничная программа "С чистым сердцем и душою" и мини-выставка коллекции колоколов и колокольчиков Заводоуковского краеведческого музея.

Этот день в истории:

1518 - впервые обменялись дипломатическими посланиями русский царь Василий III и французский король Франциск I.

1797 - коронация российского императора Павла I в Успенском соборе Московского кремля.

1797 - в России учрежден Орден Святой Анны.

1898 - вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького.

1905 - создан первый в России профсоюз - Союз рабочих печатного дела.

1917 - прибытие Ленина из эмиграции на Финляндский вокзал Петрограда.

1919 - начало восстания матросов на кораблях французской эскадры на Черном море (по 27 апреля).

1922 - подписание советско-германского Рапалльского договора. Установление дипломатических отношений между СССР и Германией.

1932 - на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры.

1934 - учреждение почетного звания Героя Советского Союза.

1964 - американская летчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полет вокруг земного шара.

2009 - снятие режима контртеррористической операции в Чечне.

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