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Педагоги Югры и юга области пройдут квест в Тюменском районе

08:03 17 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
tumentoday.ru

Квест для руководителей органов управлением образования и педагогической общественности юга Тюменской области и Югры "Образование в Тюменском районе" проведут в Тюменском районе 24 и 25 апреля.

24 апреля участники соберутся в конференц-зале "Гарден-Отеля" (д. Дударева, ул. Цветочная, 1а). Они познакомятся не только с системой образования и лучшими педагогическими практиками района, но и с местной культурой и традициями. 24 апреля им предстоит посетить поселки Московский, Боровский и Богандинский. Участники квеста познакомятся с местным производством, международной программой компании "Шлюмберже" в сфере среднего образования Schlumberger Excellence in Education Development, посетят презентацию "Работа с одаренными детьми".

25 апреля будет обозначен как "Культурно-образовательный". Гости района отправятся на экскурсию по с. Ембаево и заглянут в сельский музей, посетят школу. Они также увидят презентацию конкурса проектов школ района "Зеленые лаборатории под открытым небом", сообщает управление образования администрации Тюменского района.

Соб. инф.

Теги: Тюменский район , квест , Югра , образование , Шлюмберже

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