Неделя семьи стартует в Тюмени

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Городской марафон "Неделя здоровой семьи" стартует в Тюмени 16 апреля. Жителей города приглашают посетить творческие мастер-классы, выставки, психологические воркшопы, обучающие семинары по телесным практикам.

16 апреля тюменцы могут посетить мастер-классы и выставки по игрушкам, декоративным украшениям ручной работы, пишет "МeгаТюмeнь".

Как обещают организаторы, все неделя будет очень насыщенной. Тюменцы полностью погрузятся в творчество, смогут обучиться танцевальным практикам, плетению, изготовление народных кукол.

На закрытие марафона будут представлены выставки и мастер-классы кухонь разных народов, здорового и полезного питания, семейные игротеки настольных игр с розыгрышами подарков и многое другое.

Отметим, что участие в мероприятие бесплатное. Дополнительную информацию о мероприятиях можно получить по телефону 68-41-22.