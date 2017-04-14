Жители тюменской многоэтажки сделали свой дом образцово-показательным

tyumen.er.ru

В подъезде 87-го дома по улице Мельникайте идеальная чистота, на лестничных площадках стоят горшки с цветами, а на стенах висят картины. Председатель совета дома Александра Коток уверенно заявляет, что у них нет задолженности за коммунальные услуги.

Она и другие инициативные жильцы контролировали и все этапы прохождения капитального ремонта. За последние два года здесь проведен ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения и теплоснабжения. Подрядчику – организации "Матмасыагропромстрой" такой тщательный контроль только помогал. В итоге в отопительный период, когда меняли коммуникации в подвале, неудобств никому не доставили.

Неравнодушные собственники дома № 87 на деле доказали, что сегодня важно быть активными контролерами на всех этапах проведения ремонтов. А помогла им эффективно выстроить работу с подрядчиком информационная открытость. Вся информация о доме представлена на порталах, к тому же на собраниях обсуждались все аспекты до мелочей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации , если у жителя нет времени общаться с подрядчиками, то свои вопросы можно адресовать через портал "Тюмень – наш дом". Доказано на практике, что тюменцам важно знать, как принимают и контролируют работы по капитальному ремонту, что требовать с подрядчика. Сообщения о недочетах при ремонте отрабатываются в течение восьми дней.