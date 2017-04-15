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Региональный этап конкурса работодателей начался в Тюменской области

19:37 14 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
trud.admtyumen.ru

Региональный этап очередного всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" объявлен в Тюменской области. Заявки на участие принимаются до 30 апреля, сообщает областной  департамент труда и занятости населения.

Конкурс проводится с 2000 года и проходит в два этапа - региональный и федеральный. Его цель - привлечь внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров и распространение позитивного опыта.

Организации из Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне, что свидетельствует об их высоком потенциале.

Участниками конкурса могут быть российские юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы. Они могут подавать заявку на участие в региональном этапе конкурса по одной или нескольким номинациям (по каждой отдельно).

Все документы на конкурс формируются в электронном кабинете Программно-информационного комплекса "Мониторинг проведения всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" и награждения его победителей" . Логин и пароль  можно получить после отправки заявки. 

Информацию о порядке проведения конкурса,  подаче заявлений на участие можно получить также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. 

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