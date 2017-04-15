Региональный этап конкурса работодателей начался в Тюменской области

trud.admtyumen.ru

Региональный этап очередного всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" объявлен в Тюменской области. Заявки на участие принимаются до 30 апреля, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Конкурс проводится с 2000 года и проходит в два этапа - региональный и федеральный. Его цель - привлечь внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров и распространение позитивного опыта.

Организации из Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне, что свидетельствует об их высоком потенциале.

Участниками конкурса могут быть российские юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы. Они могут подавать заявку на участие в региональном этапе конкурса по одной или нескольким номинациям (по каждой отдельно).

Все документы на конкурс формируются в электронном кабинете Программно-информационного комплекса "Мониторинг проведения всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" и награждения его победителей" . Логин и пароль можно получить после отправки заявки.

Информацию о порядке проведения конкурса, подаче заявлений на участие можно получить также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.