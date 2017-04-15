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Уполномоченный по правам человека в Тюменской области оказывает реальную помощь

09:19 15 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
duma72.ru

Служба уполномоченного по правам человека в Тюменской области решила положительно 11% письменных обращений.  В 2016 году за помощью в эту структуру  обратилось 1 тыс. 141 человек.  Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

Каждое заявление анализируется. Служба проводит свое расследование, обращается в необходимые ведомства, собирает информацию. После этого даются консультации, в некоторых случаях совместно с прокуратурой возобновляются судебные дела, пишет "Вслyх.рy".  

За прошедший год служба совершила 95 выездных мероприятий. На отдаленных территориях работают общественные помощники. Серегй Миневцев особенно отметил работу коллег в Увате, Ялуторовске, Заводоуковске, Упоровской и Ярковском районах. Хорошо проявили себя и зарекомендовали работники администрации, занимающиеся правовыми вопросами.

Также он заметил, что в прошлом году тюменский социально просветительский проект "Открытая школа права" отмечен благодарностью уполномоченного по правам человека Российской федерации.

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