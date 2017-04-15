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В Тюмени начнут выпускать новые полуфабрикаты из куриного мяса

10:42 15 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
happylifestylejournal.com

На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" -  одном из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района - обновляют производственные линии для выпуска новых видов продукции. 

По словам директора предприятия Оксаны Величко, в ближайшее время решено сделать упор на производство продуктов быстрого приготовления.

 "Мы следуем тенденциям рынка и  развиваем сегмент "ready to cook". На сегодняшний день мы разработали с технологами новую линейку и надеемся, что занятым и продвинутым тюменцам новинка придется по вкусу. Например, полутушка в соусе "Песто" в пакете для запекания, печень по-русски в белом соусе или фарш для лазаньи по-итальянски".

Кроме того, в апреле на рынок уже поступит продукция из мяса птицы категории Халяль под новой торговой маркой птицефабрики "ХАЛИФ". В концепции нового бренда использованы названия рецептов восточных блюд из курицы – бешбармак, риза кюфта, шурпа ханум, люля кебаб.

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