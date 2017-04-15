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Набор волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал в Тюмени

11:22 15 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
pioner72.ru

От Тюменской области в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи и студентов поедут 40 волонтеров. Рекрутинговая кампания по набору волонтеров начала работу.

Тюменский центр привлечения волонтеров - один из 20 в России - уже поступило около 950 заявок на право стать волонтером от молодых людей из ЯНАО, ХМАО, Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской областей и даже Санкт-Петербурга и Казахстана.

"Несмотря на то, что официальный старт компании 15 апреля, мы уже предварительно начали работу, потому что объем работы очень большой. На сегодняшний день мы уже около 150 человек либо отсобеседовали, либо получили от них ответ об их неучастии", - рассказала корреспонденту руководитель Тюменского центра привлечения волонтеров Елизавета Бинеева.

Из 950 заявок около 460 - заявки из Тюменской области. Из 460 только 40 волонтеров из Тюмени поедут в Сочи. По результатам собеседований тюменский центр привлечения волонтеров порекомендует молодых людей для федерального центра, где с потенциальными волонтерами фестиваля проведут дополнительное собеседование. Рекрутинговая кампания продлится до 15 мая, пишет "Вслyх.рy".

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